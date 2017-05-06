Volkan'la kavga eden Van der Wiel rapor aldı

Galatasaray derbisinden önce konsantrasyonumu kaybettim diyen ve takım içerisinde problem çıkaran Van der Wiel, Volkan Demirel ile yaşadığı tartışmada yumruğu yiyince 10 gün rapor aldı.
VOLKAN'A KÜFRETMİŞTİ
Advocaat'ın sorumsuz tavırlarından dolayı sinirlendiği ve takıma almadığı Van der Wiel sinirlenince Hollandalı çalıştırıcıya bağırmıştı
Bunun üzerine takım kaptanı Volkan Demirel, Wiel'e hocaya bağırmamasını gerektiğini söyledi. Bu duruma iyice sinirlenen Hollandalı oyuncu Volkan'a küfür etmişti.
10 GÜNLÜK RAPOR ALDI
Kendisine küfür edilmesini hazmedemeyen Volkan Demirel, Van Der Wiel'in üzerine yürümüş ve oyuncuya yumruk atımıştı.
Hollandalı oyuncu bu yumruğun ardından hastahaneye giderek 10 günlük rapor aldı. Şener'in sakatlığı nedeniyle oynayamayacağı derbide alternatif olarak düşünülen Wiel, rapor gerekçesiyle derbide forma giymeyecek.