Ensonhaber.com'a dön

Volkan'la kavga eden Van der Wiel rapor aldı

Galatasaray derbisi öncesinde takım içersinde oluşan gerginlik sonucu kaptan Volkan Demirel'den yumruk yiyen Van der Wiel rapor aldı.

Yorum Yap

Volkan'la kavga eden Van der Wiel rapor aldı

Galatasaray derbisinden önce konsantrasyonumu kaybettim diyen ve takım içerisinde problem çıkaran Van der Wiel, Volkan Demirel ile yaşadığı tartışmada yumruğu yiyince 10 gün rapor aldı.

VOLKAN'A KÜFRETMİŞTİ

Advocaat'ın sorumsuz tavırlarından dolayı sinirlendiği ve takıma almadığı Van der Wiel sinirlenince Hollandalı çalıştırıcıya bağırmıştı

Bunun üzerine takım kaptanı Volkan Demirel, Wiel'e hocaya bağırmamasını gerektiğini söyledi. Bu duruma iyice sinirlenen Hollandalı oyuncu Volkan'a küfür etmişti.

10 GÜNLÜK RAPOR ALDI

Kendisine küfür edilmesini hazmedemeyen Volkan Demirel, Van Der Wiel'in üzerine yürümüş ve oyuncuya yumruk atımıştı.

Hollandalı oyuncu bu yumruğun ardından hastahaneye giderek 10 günlük rapor aldı. Şener'in sakatlığı nedeniyle oynayamayacağı derbide alternatif olarak düşünülen Wiel, rapor gerekçesiyle derbide forma giymeyecek.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM