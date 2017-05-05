Warriors 2-0 öne geçti

Normal sezonu lider tamamlayan Golden State Warriors, Batı Konferansı yarı finalinde konuk ettiği Utah Jazz'ı 115-104 mağlup ederek serisinde 2-0 üstünlük yakaladı.

KEVİN DURANT YILDIZLAŞTI

Warriors'ı galibiyete taşıyan oyuncular, 25 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistle Kevin Durant, 23 sayı ve 7 asistle Stephen Curry, 21 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle Draymond Green oldu.

Jazz cephesindeyse Gordon Hayward 33 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Rudy Gobert 16 sayı ve 16 ribaunt, Shelvin Mack ise 14 sayı kaydetti.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.