Warriors 3'te 3 yaptı

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, normal sezonu 8. sırada tamamlayan Portland Trail Blazers'ı 119-113 yenerek, seride 3-0 üstünlük sağladı.
CURRY'DEN 34 THOMPSON'DAN 24 SAYI
Stephen Curry 34, Klay Thompson da 24 sayıyla ev sahibi Warriors'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.
Andre Iguodala 16 ve JaVale McGee 14 sayılık performans ortaya koydu. Warriors'ta yıldız basketbolcu Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.
Blazers'ta CJ McCollum 32, Damian Lillard'ın ise 31 sayı kaydetti.