Warriors Batı'da namağlup şampiyon oldu

Golden State Warriors play-off tarihinde ilke imza atarak NBA finaline yükseldi. San Antonio Spurs karşısında da 4-0'lık seri yakalayan Warriors, böylece Batı'daki bütün eşleşmleri yenilgisiz geçti ve 12-0 ile tarihe not düştü.

WARRİORS 12-0 YAPTI

Warriors, NBA finalinde Cleveland Cavaliers-Boston Celtics serisinin galibiyle 1 Haziran'dan itibaren mücadele edecek. Uzun süre formasını giydiği San Antonio Spurs'de Manu Ginobili, NBA kariyerine veda etmeye hazırlanırken, tribünlerle birlikte Golden State Warriors oyuncuları tarafından uzun uzun alkışlandı.

Seri boyunca sakatlıklarla boğuşan San Antonio'da Tony Parker, Kawhi Leonard'dan sonra David Lee'den de faydalanamadığı gecede 20 sayılık farkı aşağı çekmeye çalışsa da Stephen Curry tehlike anında devreye giren isim oldu.

Stephen Curry geceyi 36 sayı, 5 ribaund, 6 asist ile tamamlarken, Kevin Durant 29 sayı, 12 ribaund, 4 asist, Draymond Green 16 sayı, 8 ribaund, 8 asist, 2 topp çalma ile oynadı. San Antonio cephesinde ise Kyle Anderson 20 sayı ile takımının skoreri oldu. Manu Ginobili 15 sayı, 7 asist, Patty Mills 14 sayı üretti.