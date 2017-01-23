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Warriors kazanmaya devam ediyor

NBA'de Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, deplasmanda Orlando Magic'i 118-98 mağlup etti.

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Warriors kazanmaya devam ediyor

Golden State Warriors'ın galibiyet serisini sürdürdüğü maçta Stephen Curry, kaydettiği 7 üç sayılık basketle ilk NBA tarihinde ayrı bir sayfa açtı.

CURRY TARİHE GEÇTİ

Sezonun 38. galibiyetini alan Warriors'ın yıldız ismi Stephen Curry, attığı 7 üç sayılık basketle kariyerinin 1763. isabetine ulaştı. Maçı 27 sayıyla tamamlayan Curry böylece Peja Stojakovic'i geçerek NBA tarihinin en fazla üç sayı isabeti bulan 13. oyuncusu oldu.

Klay Thompson'ın 27, Kevin Durant'in 15 sayı ve 10 ribauntla oynadığı maçta, ev sahibi ekipte Elfrid Payton'ın 23 sayı, 10 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

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