Warriors seride 2-0 öne geçti

NBA final serisinin ikinci maçında Golden State Warriors, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 19 sayı farkla 132-113 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.

Çekişmeli başlayan maçta Warriors, ilk çeyreğin ortasında yakaladığı 13-2'lik seriyle ipleri eline aldı ve periyodu 40-34 önde tamamladı. Bu periyotta faul çizgisinden tam 10 sayı kaydeden Stephen Curry, "final serileri tarihinde bir periyotta en fazla serbest atış isabeti bulan oyuncu" unvanına ortak oldu. Paul Pierce 2008 yılındaki final serisinde Boston Celtics formasıyla bu rekoru kırmıştı.

İkinci periyoda LeBron James'i kenarda oturtarak başlayan Cavaliers'a karşı farkı 12'ye kadar çıkaran (50-38) Warriors, Curry'nin kenara gelmesiyla sıkıntı yaşamaya başladı. LeBron'un dönüşüyle toparlanan Cavaliers yakaladığı 8-0'lık seriyle devrenin bitimine 7:17 kala farkı 4 sayıya (50-46) indirdi. Curry'nin oyuna dahil olmasına karşın top kayıplarına engel olamayan ev sahibi hücum ritmini kaybederken, konuk ekip ise boyalı alanda durdurulamayan LeBron James'in önderliğinde takibe devam etti ve devre arasına 67-64'lük Warriors üstünlüğüyle girildi. Kaydettiği 18 sayı ve 10 asistle devreyi double-double'la kapatan LeBron James aynı zamanda son 20 yıldaki final serilerinin ilk devresinde 10 asiste ulaşan ilk isim oldu.

Dengeli başlayan üçüncü çeyreğin son bölümünde kontrolü ele alan taraf Warriors oldu. Kevin Durant ve Stephen Curry'nin skorer oyununa Klay Thompson'ın da eşlik etmesiyle farkı hızla açan ev sahibi, son periyoda 102-88'lik üstünlükle girdi. Cleveland cephesinde ise LeBron James üçüncü periyottaki performansıyla yeni bir rekora imza attı. Ribaunt sayısında da çift hanelere ulaşan yıldız oyuncu, final serilerinde kariyerinin 8. triple-double'ına imza attı ve bu alanda efsane basketbolcu Magic Johnson'ın rekoruna ortak oldu.

Final çeyreğinde ise Warriors rüzgarı kasırgaya dönüştü. Cavaliers potasını üç sayı yağmuruna tutan ev sahibi ekip, periyodun ortalarında farkı 20 sayının üzerine çıkardı. Sonucun netleşmesiyle iki takım da son dakikalarda as oyuncularını kenara çekti ve Warriors mücadeleden 132-113 galip ayrılmayı başardı.