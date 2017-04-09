Warriors'tan üst üste 14. galibiyet

Batı Konferansı lideri Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Pelicans'ı 123-101 mağlup ederek 80. maçında 66. galibiyetine ulaştı.
KLAY THOMPSON EN SKORER İSİM OLDU
Stephen Curry'nin sakatlığı nedeniyle oynamadığı karşılaşmada 20 sayı üreten Klay Thompson, Warriors'ın en skoreri oldu. Sakatlığı sebebiyle 19 maç sonra görev alan Durant, 31 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 16 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle tamamladı.
Play-off iddiası bulunmayan Pelicans'ta Quinn Cook 22, Jordan Crawford 21 sayıyla oynadı.