Webo Dadaş oluyor

Süper Lig’de olduğu gibi TFF 1. Lig’de son derece yoğun bir transfer gündemi var. Hemen hemen her takım kadrosunu güçlendirmek için mesai harcarken ligin yeni takımı Erzurumspor ise flaş bir transferin peşine düştü.

Play-Off finalinde Gümüşhanespor’u devirip 1. Lig’e yükselen Doğu temsilcisi ilk sezonunda Süper Lig’e çıkmak için forvete Pierre Webo’yu almanın planlarını yapıyor.

Teknik direktörlüğe bu ligde daha önce iki kez mutlu sona ulaşan Osman Özköylü’yü getirip hedefinin zirve olduğunu gösteren Mavi-Beyazlılar, Kamerunlu golcüyü almak adına şartlarını zorlayacak.

SÖZLEŞMESİ YENİLENMEDİ

Osmanlıspor’la biten sözleşmesini yenilemeyen başarılı oyuncunun adı birçok Süper Lig ekibiyle anılıyor. İlk etapta 1. Lig’i düşünmeyen Webo, Erzurum’dan gelen teklifi şimdilik ağırdan alıyor. Ancak Süper Lig’den de beklediği önerileri alabilmiş değil.

Osmanlıspor’da yıllık 1 milyon Euro ücret alan Webo’ya Erzurumspor’un önerdiği rakam henüz bilinmiyor, fakat yönetimin; Osman Özköylü’nün de onay verdiği oyuncu için tüm şartları zorlayacağı ifade ediliyor.