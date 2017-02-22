Webo F.Bahçe'nin en büyük eksiğini açıkladı

2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'deki başarılı performansının ardından Osmanlıspor'un yolunu tutan Pierre Webo, takımının 5-1 kazandığı Adanaspor maçında ortaya koyduğu futbolla çok konuşuldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynayacakları rövanş maçını değerlendiren Webo, Fenerbahçe'nin kötü gidişi hakkında da açıklamalar yaptı.

'EN BÜYÜK EKSİK TARAFTAR'

Sabah'a verdiği röportajda eski takımı Fenerbahçe hakkında konuşan Webo: "Kasımpaşa maçında tribünlerin boş olmasına çok şaşırdım. Ben Fenerbahçe'deyken taraftar tribündeyse daha farklı ve iyi oynuyorduk. Kadıköy'deki atmosfer bizim en büyük silahımızdı. Ancak takım şu anda destekten yoksun. Bence Fenerbahçe'nin en büyük dezavantajı bu. Taraftar artık futbol maçına değil, basketbol maçına gidiyor. Futbolcular, bunu iyi düşünmeli. Onları geri kazanmak için daha iyi mücadele etmeli, üst üste galip gelmeliler. Bunu başarabilirlerse toparlayacaklarını düşünüyorum. Her şeyden önemlisi onların da bir Avrupa maçı var. Umarım turu geçer ve Türkiye'yi temsile devam ederler." dedi.

TÜRKİYE İÇİN TURU GEÇECEĞİZ

Olympiakos ile deplasmanda oynadıkları maçı kazanmak adına çok iyi fırsatlar yakaladıkları ancak bunları değerlendirmediklerini belirten Webo, 0-0'ın da iyi bir sonuç olduğunu söyledi. Yıldız futbolcu, "Rövanşı evimizde oynayacağımız için avantajlı olduğumuz söyleniyor. Ancak bizi kolay bir maç beklemiyor. Rakibimiz güçlü ve bizden daha tecrübeli. Aynı mücadeleyi göstermek zorundayız, belki de daha fazlasını. Her şeye rağmen turu geçeceğimize inanıyorum. Çünkü Ankara'da mükemmel bir taraftar desteği olacak. Onlara bu keyfi tattırmak istiyoruz. Sadece Osmanlı taraftarı için değil, tüm Türkiye için bu turu geçeceğiz" diye konuştu.

'EN GÜZEL GÜNLERDEN BİRİYDİ'

Adanaspor maçındaki 4 asist ve 1 gollük performansını değerlendiren Webo, "Hayatımın en güzel günlerinden birisini yaşadım. Daha önce böyle bir maçımı hatırlıyorum. Uruguay'da oynarken bir karşılaşmayı 5-0 kazanmıştık. Ben 4 gol ve 1 asistle oynamıştım. Bu kez tam tersini yaptım" dedi.