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Webo: Mehmet bana elle kontrol ettiğini söyledi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Webo, Mehmet Topal'ın maçta kendisine topu elle kontrol ettiğini söylediği belirtti.

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İki sezon Fenerbahçe'de oynayıp bir de şampiyonluk yaşayan Osmanlıspor'un Kamerunlu golcüsü Pierre Webo, sarı-lacivertli ekibe 1-0 kaybettikleri maçta yaşadığı duygusal anları anlatırken, bir de flaş açıklama yaptı.

'MEHMET TOPAL BANA SÖYLEDİ'

Webo, Radyospor'a verdiği röportajda, Mehmet Topal'ın 90+1'de elle attığı golle ilgili görüşlerini dile getirirken, eski takım arkadaşının bir itirafına da yer verdi.

35 yaşındaki Webo; "Mehmet Topal'ın pozisyonu futbolun içinde olan şeyler. Topu eliyle kontrol etti fakat burada kararı verecek kişi hakem. Mehmet ile maçtan sonra konuştum; bana elle oynadığını söyledi. Biz 1 puan alacakken hiç puan alamadık. Futbolda böyle şeyler var. Bunların olması üzücü" ifadelerini kullandı.

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