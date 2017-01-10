Webo: Muslera benden bıktı

Türkiye'deki futbol kariyerine 2011 yılında Başakşehir'de başlayan ve 1.5 sezonda 56 maçta 24 gol atarak, Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro karşılığında transfer olan Webo, burada da 2.5 sezonda 89 maçta 33 gol atmayı başardı.

Kamerunlu forvet, 2015 yazında Osmanlıspor'un yolunu tuttu ve 40 maçta 10 kez ağları havalandırdı. Türkiye'yi de yakından tanıyan Kamerunlu yıldız Antalya kampında röportaj verdi.

İşte o röportajın bir kısmı:

TÜRKİYE ZORLUKLARIN ALTINDAN KALKACAK

"Her şeyden önce kişisel olarak uzun zamandır Türkiye'deyim. Türkiye'yi tanıyorum ve şu anki Türkiye'yi de görüyorum. Problemleri görüyorum. Gitmek isteyenler var, gelmek istemeyenler var. Ama ben 7 yıldır buradayım, 7 yıldır tanıdığım Türkiye'nin bir barış sürecine gireceğini, eski günlerine döneceğine inanıyorum. Burası turistik bir ülke ve öyle olmaya devam edecek. Saygı duyulan, turistlerin uğrak yeri olan bir ülke burası ve yaşanan olaylarla ilgili devlet ve polis büyük uğraş veriyor. Çünkü Türkiye herkese kucak açan bir ülke. Bana da kucak açtı. Türk halkının, yaşanan bütün zorlukların altından kalkacaklarına inancım ve güvenim tam."

MUSLERA GOL YEMEKTEN YORULDU

''Muslera için ne diyebilirim... Yanımda büyüdü adeta. 2000-2002'de Uruguay'da, aynı şehirde oynuyorduk. Aile gibiydik Lugano, Suarez ve Muslera'yla birlikte... Onu çok seviyorum çünkü gollerimi yemekten yoruldu! Öyle diyor bana! "Hangi formayla çıksan hep gol atıyorsun bana" diyor!''