Wenger Barcelona'nın İngiltere'ye gelmesine karşı

Katalonya'nın bağımsızlık referandumu İspanya ve Avrupa'nın gündemini oluştururken, futbol dünyası Barcelona ve Espanyol'un geleceğini tartışıyor.

Bağımsızlık durumunda İspanya Ligi'nde mücadele etmesine La Liga yönetimi mesafili davranırken, Katalan devinin İngiltere'de mücadele edebileceği yorumları yapıldı. Buna karşın Arsenal menajeri bu yorumlara temkinli.

"BARCELONA PREMİER LİG'E UYMUYOR"

Fransız Teknik adam, Barcelona'nın La Liga'da devam etmesi gerektiğini söylerken, "İngiltere'de oynamaları coğrafi birliktelik ve ortak duyguyla uyuşmuyor. Celtic ve Rangers neden Premier Ligi'e katılmıyor. Onlar da Birleşik Krallık içerisinde ve Barcelona'dan daha çok ortak noktaya sahip" dedi.

Wenger açıklamalarında temkinli davranırken de "Barcelona'nın İngiltere'ye katılmaya çağırmak, Katalunya'nın bağımsızlığını desteklemek anlamı taşır. Bu uluslararası arenada iyi görünmeyebilir" ifadelerini kullandı.