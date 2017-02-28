Wenger'e Çin'den astronomik teklif

İngiliz Daily Telegraph Gazetesi, Arsenal Menajeri Arsene Wenger ile ilgili önemli bir habere sayfalarında yer verdi. Habere göre, önümüzdeki sezon Arsenal'ın başında kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Arsene Wenger'e Uzakdoğu'dan astronomik bir teklif geldi.

SICAK BAKMIYOR

Telegraph Gazetesi, 20 sezondur Londra ekibini çalıştıran 67 yaşındaki Wenger'e bir Çin kulübünün yıllık 30 milyon Sterlin tutarında bir teklifte bulunduğunu iddia etti. Teklifi kabul etmesi halinde şu an dünyanın en çok kazanan menajeri Pep Guardiola'nın ücretini ikiye katlayacak Wenger ise Çin macerasına atılmaya pek sıcak bakmıyor.

ARSENAL'DA TARTIŞILIYOR

Deneyimli menajer, Arsenal'dan ayrılsa dahi kariyerine Avrupa'da devam etmeyi düşünüyor. Premier League'de bu sezon da zirve yarışından kopan Arsenal'de taraftarlar, Wenger ile yola devam edilip edilmemesi konusunda bölünmüş durumda.

Kulüpteki geleceğine Nisan ayında karar vereceğini söyleyen Wenger; "Henüz emekli olmayı düşünmüyorum. Arsenal'de ya da başka bir kulüpte gelecek sezon da menajerlik yapmaya devam edeceğim" demişti.