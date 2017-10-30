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Werder Bremen Nouri'nin görevine son verdi

Bundesliga takımlarından Werder Bremen, teknik direktör Alexander Nouri ile yollarını ayrıldı.

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Werder Bremen Nouri'nin görevine son verdi

Alman kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Nouri ve antrenör Markus Feldhoff’un görevine son verildiği belirtildi.

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Açıklamada yeşil-beyazlı ekibin, Eintracht Frankfurt ile 3 Kasım Cuma günü oynayacağı karşılaşmaya 23 yaş altı takımının teknik direktörü Florian Kohfeldt tarafından hazırlanacağı ifade edildi.

Bundesliga’da bu sezon galibiyeti bulunmayan Werder Bremen, 5 puanla 17. sırada yer alıyor. Nouri, 18 Eylül 2016 tarihinde Viktor Skripnik’in görevine son verilmesinin ardından Werder Bremen takımının başına getirilmişti.

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