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West Ham Fonte'yi kadrosuna kattı

İnglitere Premier Ligi ekiplerinden West Ham Uniteed, Southampton'ın savunma oyuncu Fonte ile 2.5 yıllığın anlaştı.

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West Ham Fonte'yi kadrosuna kattı

West Ham United, Southampton'ın kaptanı Jose Fonte'yi renklerine bağladı.

1 YILI OPSİYONLU

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Portekiz'in kupaya uzandığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkati çeken Fonte ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.

8 MİLYON STERLİN BONSERVİS BEDELİ

Londra ekibinin 33 yaşındaki Fonte için Southampton'a, 8 milyon sterlin bonservis bedeli ödediği belirtildi. Southampton'da 2010 yılından bu yana forma giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Fonte, bu sezon 19 karşılaşmada görev aldı.

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