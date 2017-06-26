1 Rakibine tokat atan Burak kırmızı kart gördü - İZLE Beijing Guoan forması giyen Burak Yılmaz, Jiangsu ile oynadıkları maçta rakibine tokat atınca oyundan atıldı.

2 Hakan Çalhanoğlu Milan'a transfer oluyor Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş, Milan'ın milli futbolcumuzu istediğini söyledi.

3 West Ham United Ndiaye'yi transfer ediyor Osmanlıspor'un 330 bin euroya transfer ettiği Ndiaye'nin, 10 milyon euroya Bilic'in çalıştırdığı West Ham'a transfer olacağı öğrenildi.

4 Trabzonspor Gökhan İnler'i transfer ediyor Muharrem Usta, Ersun Yanal'ın isteği üzerine Fikret Orman'la görüşerek Gökhan İnler için 1 milyon euro teklif edecek.

5 42 yaşındaki Del Piero'dan muazzam gol - İZLE Guatemala takımı Municipal'ın kuruluşunun 81. yıl dönümünde oynanan özel maçta forma giyen Del Piero, şık bir gole imza attı.

6 Fikret Orman: Gelsin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırız Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray'ın yaşı nedeniyle "müzeye mi kaldıracağız" dediği Pepe için iddialı sözler sarf etti.

7 Beşiktaş'ta Adriano takımdan ayrılabilir Çin'in Hebei China Fortune ve Shanghai SIPG kulüplerinin, Adriano için 28 milyon liralık teklif yaptığı ortaya çıktı.

8 Aykut Kocaman Mehmet Topal'ı 11'de düşünmüyor Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, Mehmet Topal'ın yerine Josef de Souza'yı oynatmayı planlıyor.

9 Sow: Asla Galatasaray forması giymem Sow'un, Cenk Ergün'le görüşen ağabeyine "Benden habersiz böyle bir görüşmeyi nasıl yaparsın" diyerek kızgınlığını dile getirdiği öğrenildi.