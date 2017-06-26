West Ham United Ndiaye'yi transfer ediyor

Osmanlı’nın Senegalli yıldızı Badou Ndiaye için, bir İngiliz kulübünün 10 milyon Euro (40 milyon TL) teklif ettiği ileri öğrenilmişti.
Bu takımın, Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Ham United olduğu ortaya çıktı.
PREMİER LİG'E GİDECEĞİM DEDİ
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 26 yaşındaki oyuncu, “Osmanlı’dan kesin olarak ayrılacağım. Yeni takımım Premier Lig’den olacak” dedi.
Ndiaye, 2 sezonda 75 resmi maça çıkarken 18 gol atıp 7 de asist yaptı.
350 BİN EUROYA ALINMIŞTI
Osmanlıspor, Ndiaye'yi 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında, 3 taksit ödeme planıyla Norveç'in Bodo Glimt takımından transfer etmişti.