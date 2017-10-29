Westbrook bir ilke imza attı

Oklahoma City Thunder'ın United Center'da konuk olduğu Chicago Bulls'u 101-69 yendiği maçta "triple-double" yapan Russell Westbrook, bir ilki daha başardı.

Thunder'da Westbrook, karşılaşmayı 12 sayı, 13 ribaunt, 13 asistle tamamlayarak bu sezon 3. kez "triple-double"lık performans sergiledi. Böylece Westbrook, NBA'de 29 rakip takımın tamamına karşı "triple-double" yapan ilk oyuncu oldu.

Üçüncü galibiyetini alan Thunder'da Carmelo Anthony 21, Paul George 20 sayıyla mücadele etti. Dördüncü maçını kaybeden Bulls'ta Lauri Markkanen 15, Justin Holiday 11, Robin Lopez 10 sayı attı.