Westbrook: Curry’nin ne dediği umrumda değil

Geçtiğimiz günlerde MVP ödülü için favorisinin James Harden olduğunu söyleyen Curry, ödülün daha iyi bir galibiyet sayısına sahip olan takımın yıldızına gitmesi gerektiğini söylemişti.

CURRY UMRUMDA DEĞİL

Russell Westbrook’a Stephen Curry’nin bu açıklamaları sorulduğunda ise yıldız oyuncu umursamaz yanıtlar verdi. Westbrook; “Umrumda değil. Ne söylediği hiç umrumda değil. O kim?” şeklinde bir cevap verdi.

Harden’lı Rockets 47 galibiyet 21 mağlubiyet ile Batı Konferansında 3. Sırada yer alırken, Westbrook liderliğindeki Thunder 38-29 ile 6. Sırada yer alıyor.