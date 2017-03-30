Westbrook'tan tarihe bir imza daha

Amerikan Basketbol Ligi'nde Orlando Magic'i 114-106 yenen Oklahoma City Thunder'ın all-star oyuncusu Russell Westbrook, 57 sayı, 13 ribaunt, 11 asistle lig tarihinin en yüksek skorlu "triple double"ına imza attı.

EN YÜKSEK SKORLU TRİPLE DOUBLE

NBA'e 10 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, konuk olduğu Orlando Magic'i uzatma sonunda 114-106 yenerek Batı Konferansı'nda play-off'lara yükselmeyi garantiledi.

Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, maçı uzatmaya götüren 3 sayılık basketi de dahil ürettiği 57 sayı, 13 ribaunt, 11 asistle "NBA tarihinde en yüksek skorla 'triple double' yapan oyuncu" oldu.

Bu sezon 38'inci, kariyerinde 75. kez üç istatistikte çift hanelere ulaşan Westbrook, bu sezon 15. kez 40 sayı barajını geçerek kulüp rekorunu da kırdı.

Magic'te Evan Fournier'in 24 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Terrence Ross'un 23 sayı ve Nikola Vucevic'in 11 sayı, 16 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

ZİRVEDEKİ DÜELLO WARRİORS'IN

Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip San Antonio Spurs, lig lideri Golden State Warriors'ı ağırladı. Warriors, ilk çeyrekte 22 sayıya kadar geriye düştüğü karşılaşmayı 110-98 kazanarak galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Bu sezon Spurs ile oynadığı 3. maçta ilk galibiyetini alan Warriors'ı, 29 sayı, 11 asistle "double double" yapan Stephen Curry ve 23 sayı kaydeden Klay Thompson sürükledi.

Spurs cephesinde Kawhi Leonard 19 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Pau Gasol 18 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve LaMarcus Aldridge 17 sayı, 6 ribaunt, 4 blokla mücadele etti.

ERSAN'DAN 14 SAYI

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'un Philadelphia 76ers'ı deplasmanda 99-92 yendiği mücadeleyi, 14 sayıyla tamamladı.

Hawks'u galibiyete, 22 sayı ve 20 ribauntla "double double"a imza atan all-star pivotu Dwight Howard taşıdı.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 106-114 (uzatmada)

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 92-99

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 100-103

New York Knicks-Miami Heat: 88-105

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 106-110

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 110-97

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 121-118

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 98-110

Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 133-124

Sacramento Kings-Utah Jazz: 82-112