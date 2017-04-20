Westbrook'un triple-double'ı Harden'ı devirmeye yetmedi

NBA play-off'ları ilk turuna 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı üçüncüsü Rockets, konferans altıncısı Thunder'ı ikinci maçta da mağlup ederek büyük avantaj elde etti.

HARDEN BAŞROL OYNADI

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada Houston Rockets adına 35 sayı kaydeden James Harden, galibiyette başrol oynadı. Ev sahibi takımda Eric Gordon 22, Lou Williams da 21 sayıyla galibiyete katkı verdi.

WESTBROOK EN YÜKSEK SAYIYLA TRİPLE-DOUBLE YAPTI

Oklahoma City Thunder'da bu sezon "triple-double" rekorlarını altüst eden Russell Westbrook, yeni bir unvan daha elde etti. Müsabakada 51 sayı, 10 ribaunt ve 13 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki oyun kurucu, NBA play-off'ları tarihinde en yüksek sayıyla "triple-double" yapan isim oldu. Seride 3. ve 4. maçlar, Thunder'ın ev sahipliğinde yapılacak.