Wilshere arkadaşlarını savundu

Son dönemde yaşadığı ağır sakatlıklar sebebiyle Arsenal kadrosundaki yerini kaybeden ve Bournemouth'ta kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından yeniden Londra kulübünde forma şansı bekleyen Jack Wilshere, takımın son dönemdeki kötü gidişatını oyuncuların isteksiz tutumuna bağlayan yorumlara tepkili.

"ZORLU PERİYOTTAN ÇIKACAĞIZ"

Bazı insanların yıkıcı eleştirilerle kendilerini aşağı çekmeye çalıştığını belirten Wilshere, "Her maçtan sonra takımca toplanıp doğrularımızı ve yanlışlarımızı değerlendiriyoruz. Ancak kadrodaki oyuncuların hiçbiri isteksiz oynadığı gerekçesiyle parmakla hedef gösterilmeyi hak etmiyor. Bir futbolcunun sahada ortaya koyduğu karakteri üzerinden eleştirilmesi korkunç bir şey." diye konuştu.

Ligde 6. sırada yer almalarına karşın kısa sürede çıkış yakalayacaklarına inandığını belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Hafta sonunda Everton ile önemli bir maça çıkacağız. Bu takım daha önce de zor periyotlardan çıkmayı başardı. Yine aynısını yapacağız." dedi.

Arsenal formasıyla bu sezon henüz bir Premier League maçında görev almayan Jack Wilshere, UEFA Avrupa Ligi'nde ise takımının iki maçında da forma giydi ve 1 asiste imza attı.