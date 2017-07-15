Wimbledon'ın kraliçesi Muguruza

Venus Williams'ı set kaybetmeden mağlup eden İspanyol tenisçi, Wimbledon'da ilk olmak üzere kariyerinin ikinci Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

WİLLİAMS'I 2-0 YENDİ

İki tenisçinin de servis oyunlarına güçlü başladığı maçta ilk baskıyı kuran taraf Venus Williams oldu. Açılış setinin altıncı oyununda servis kırma puanı bulan ABD'li tenisçi bunu değerlendiremezken, bir sonraki oyunda da Muguruza bir servis kırma puanından yararlanamadı.

Karşılıklı rahat geçilen iki oyunun ardından, Muguruza'nın sette kalmak için servis kullandığı onuncu oyunda bir kez daha tehdit oluşturan Venus, iki set puanından yararlanamayarak önemli bir fırsatı kaçırdı.

Bir sonraki oyunda ilk servis bulmakta zorlanan Venus'e karşı etkili forehand'leriyle fark yaratan 14 numaralı seribaşı Muguruza, bulduğu ikinci servis kırma puanını değerlendirerek durumu 6-5'e getirdi. Set için servis kullandığı oyunda sıkıntı yaşamayan İspanyol tenisçi, oldukça çekişmeli geçen ve 51 dakika süren ilk seti 7-5 ile hanesine yazdırdı.

İkinci sette ise Merkez Kort'ta adeta Garbine Muguruza fırtınası esti. Kendi servis oyunlarında hata yapmayan ve üç kez servis kıran İspanyol tenisçi, ikinci seti bagel'la 6-0 kazanarak Wimbledon'da şampiyonluğa ulaştı. Bu sonuçla Garbine Muguruza, 2016 Roland Garros'un ardından kariyerinin ikinci Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.