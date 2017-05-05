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Wizards ilk galibiyetini aldı

NBA Doğu Konferansı yarı finalinde Washington Wizards, konuk etti̇ği̇ Boston Celtics'i 116-89 yenerek seride ilk galibiyetini aldı.

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Konferans yarı final serisinin 3. maçında Verizon Center'da Boston Celtics'i ağırlayan Washington Wizards, ilk çeyrekte 22-0'lık seri yakaladığı mücadeleyi 116-89 alarak seriyi 2-1'e getirdi.

JOHN WALL'DAN 24 SAYI

Wizards'ta John Wall 24 sayı ve 8 asistlik performansıyla maçın en skoreri oldu. Bojan Bogdanovic 19 sayı ve 10 ribaunt, Marcin Gortat ise 13 sayı ve 16 ribaunt ile "double-double" yaparken, Otto Porter Jr. ise 19 sayı ve 8 ribaunt ile skora destek verdi.

Celtics'te Al Horford 16 sayı, Jae Crowder 14 sayı ve 7 ribaunt, Isaiah Thomas ise 13 sayıyla mücadele etti.

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