Wolfsburg'un yeni teknik direktörü Jonker

Wolfsburg yaptığıa açıklamada, 54 yaşındaki Jonker ile 2018 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladığı belirtildi.

ALTYAPILARADA GÖREV ALDI

İngiltere'de 2014'ten beri Arsenal'ın altyapı akademisini yöneten Jonker, 2012-2014 yıllarında Wolfsburg'da antrenör olarak görev almıştı. Barcelona ve Bayern Münih’i çalıştırdığı dönemde Louis van Gaal’ın asistanlığını da yapan Jonker, 2011'de Bavyera ekibinde geçici teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

Bundesliga’da 22 puanla 14. sırada yer alan Wolfsburg'da, dün teknik direktör Valerien Ismael’in görevine son verilmişti.