Wozniacki'den Maria Sharapova'ya sert tepki

Avustralya Açık 2016 sonrasında yapılan doping testinde yasaklı madde listesinde bulunan meldonyum çıktığı için 15 ay ceza alan Maria Sharapova geri dönüş hazırlıklarında son evrede.

BU DURUM SORGULANMALI

Danimarkalı tenisçi Caroline Wozniacki, Stuttgart Açık takviminde Sharapova'nın turnuvaya katılabilmesi için esneklik tanınmasına tepki gösterdi. Indian Wells için ABD'de bulunan deneyimli raket,

''Öncelikle onun kadın tenisi için önemli bir figür olduğunu düşünüyorum. Ancak cezasını doldurduğu hafta bir turnvaya katılacak olması sorgulanmalı. Organizasyonun verdiği bu kararın diğer sporcular için saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Ancak olan oldu ve yetkililer yapmak istediklerini yaptılar.'' diyerek Stuttgart Açık yönetimine tepki gösterdi.