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WTA Finalleri'nin kadrosu belli oldu

WTA tarafından Singapur'da düzenlenecek WTA Finalleri'nde yer alacak son isim, Fransız Caroline Garcia oldu.

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WTA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Simona Halep, Garbine Muguruza, Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Caroline Wozniacki, Venus Williams ve Jelena Ostapenko'dan sonra finallerde mücadele etme hakkı kazanan son ismin Caroline Garcia olduğu bildirildi.

İLK FRANSIZ OLACAK

Johanna Konta'nın önümüzdeki hafta Moskova'da düzenlenecek Kremlin Cup'tan çekilmesiyle birlikte WTA Finalleri'ne katılımı kesinleşen Garcia, 2006'dan bu yana finallerde korta çıkacak ilk Fransız tenisçi olacak.

Yıl içinde WTA turnuvalarında en iyi puanı toplayan 8 kadın tenisçinin Singapur'da sert kortta mücadele edeceği finaller, 22-29 Ekim'de gerçekleştirilecek.

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