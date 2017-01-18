Xabi Alonso emekliliğe hazırlanıyor

İspanya'nın Real Madrid Kulübü'nden 2014-2015 sezonunda Alman ekibine transfer olan deneyimli oyuncu Xabi Alonso'nun kariyerine sn verme kararı aldığı belirtildi.

BİLD YAZDI

Bild’in haberine göre Xabi Alonso, Bayern Münih yönetimiyle yaptığı görüşmede, 2017 yazında futboldan emekli olacağını açıkladı. Kariyeri boyunca, Liverpool ve Real Madrid gibi ünlü kulüplerde top koşturan tecrübeli orta saha oyuncusu, 2014 yılından bu yana Bayern Münih forması giyiyor.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Liverpool’da oynadığı dönemde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu (2004-05) tadan Xabi Alonso, İngiliz ekibinde UEFA Süper Kupa (2005), FA Cup (2005-06) ve FA Community Shield (2006) şampiyonlukları yaşadı.

REAL MADRİD'TE 5 KUPA

Real Madrid forması giydiği dönemde bir kez daha Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu (2013-14) elde eden İspanyol oyuncu, 1 La Liga şampiyonluğu (2011-12), 2 Kral Kupası (2011,2014), 1 İspanya Süper Kupası zaferi yaşadı.

BUNDESLİGA'DA 2 LİG ŞAMPİYONLUĞU

Bayern Münih kariyerine 2 sezonda 2 Bundesliga şampiyonluğu sığdıran 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezonu da ilk sırada bitirmeleri halinde Alman ekibinde geçirdiği üç sezonu da şampiyonluk apoletiyle tamamlamış olacak.

MİLLİ FORMA İLE 1 DÜNYA, 2 AVRUPA KUPASI

Xabi Alonso’nun 116 maç sığdırdığı milli kariyeri de başarılarla dolu… Bu maçlarda İspanya adına 16 gole imza atan tecrübeli isim, milli takımda 1 Dünya Kupası (2010), 2 de Avrupa Kupası (2008-2012) zaferi elde etti.