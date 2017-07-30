Ya Mangala ya Miranda

Atınç Nukan'ın sahalardan 6 ay uzak kalacağının açıklanmasıyla büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta yönetim Mangala ve Miranda isimleri üzerinde duruyor. Bu nedenle Pepe'nin yanına sağlam bir partner arayışlarını sürdüren yönetim iki futbolcu için girişimler hızlandı.

İLK HEDEF MANGALA

İngiliz takımı Manchester City'de forma giyen Fransız stoper Mangala'yı ilk sıraya alan Siyah-Beyazlı yönetim Mangala'nın menajeriyle görüşmelere başlarken bu oyuncunun kiralanması için teklifte bulundu. Yıldız oyuncu ikna edilirse yönetim Manchester City'e resmi teklifte bulunarak bu oyuncunun kadroya katılması sağlanacak.

MIRANDA INTER'DEN BONSERVİSİNİ İSTEDİ

Beşiktaş Yönetimi Mangala'nın dışında Inter'ın 32 yaşındaki Brezilyalısı Miranda'yı alternatifleri arasına aldı. Bu futbolcunun İtalyan kulübü Inter'le olan sözleşmesi gelecek yılın Haziran ayında bitiyor.

Miranda'nın alacaklarına karşılık kulübünden bonservisini istediği öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetim bunu fırsata çevirerek Brezilyalı oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almanın hesaplarını yapıyor..