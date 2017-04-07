Yanlışlıkla kırmızı kart gösteren hakem güldürdü

Türkiye Kupası çeyrek final rövanş müsabakasında hakem Alper Ulusoy'un, Ali Turan'a yanlışlıkla kırmızı kart göstermesi ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

KARTI OLMAYAN ALİ TURAN'A İKİNCİ SARI KART

Karşılaşmanın 72. dakikasında Sivassporlu futbolcuya faul yapan Ali Turan sarı kart gördü. Alper Ulusoy, bu kararının ardından sarı kartı olmayan Ali Turan'a önce ikinci sarı kartını ardından da kırmızı kartını çıkardı. Hakemin kırmızı kart göstermesine çok şaşıran Ali Turan, daha öncesinde sarı kartı olmadığını belirtti.

Kartlarını kontrol eden hakem Alper Ulusoy, kısa süre sonra hata yaptığını anladı ve kırmızı kartı iptal etti. Ali Turan oyuna devam ederken, o dakikaya kadar Konyaspor'da hiçbir oyuncuya sarı kart çıkarmayan Alper Ulusoy'un bu hatası büyük şaşkınlık yarattı.