Yargıtay Aziz Yıldırım'ın beraatinin onanmasını talep etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler ile ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı yargıtay 5. dairesine gönderdi.

FENERBAHÇE AVUKATI KONUŞTU

Fenerbahçe Spor Kulübü Avukatı Abdurrahim Erol, kararın ardından FBTV'ye açıklama yaptı:

"Yargıtay 5. Dairesi tebliğ etti. Tebliğname ile ilgili lehte ve aleyhte görüş bildirecekler. Daire iş yüküne bakarak dosyayı incelemeye anlayacaklar. Yargıtay'dan kararın 1 seneye yakın bir zaman alabilir. Yargıtay, isteğe ve aciliyete göre 1 seneden önce de bir karar alabilir, kararı daha erkene alabilir. Bunun önünde bir engel yok."





KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkanımız ve Yöneticilerimizle ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti ve dosyayı Yargıtay 5. Dairesi'ne gönderdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Temmuz Süreciyle ilgili Yeniden Yargılamada, Başkanımız ve Yöneticilerimiz için verilen beraat kararlarıyla ilgili tebliğnamesini tamamladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Tebliğnamede, beraat kararlarının onanması talep edildi."