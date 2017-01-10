1 Fatih Terim'den sportif direktörlük devrimi TFF, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in kararı üzerine önümüzdeki yıllarda bütün kulüplere sportif direktör alma zorunluluğu getirecek.

2 Yasin Öztekin bir kez daha affedildi Galatasaray'ın süresiz olarak kadro dışı kalan Yasin Öztekin, bir kez daha affedildi.

3 Euro'nun 4 TL olması sonrasında en çok kazananlar Euro'nun 4 TL olmasından sonra Süper Lig'de en çok kazanan futbolcu yine Persie. Kazancı TL karşılığı ise 19 milyon 600 bin.

4 FIFA Dünya Kupası'nın 48 takımla oynanacağını açıkladı FIFA, 2026'dan sonra Dünya Kupası'nın 48 takımlı olmasına karar verdi. 3'er takımlı 16 grup olacak.

5 Aatıf'ın neden Trabzonspor'a gitmediği belli oldu Aatıf Chahechouhe'nun Sivasspor'da oynadığı dönemde bordo-mavili taraftarlardan tepki gördüğü için Trabzon'a gitmek istemediği ortaya çıktı.

6 Kardan Sow çılgınlığı Fenerbahçeli taraftarlar, attığı röveşata golleriyle ün yapan Moussa Sow'un kardan adamını yaptılar.

7 Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e sert Çin göndermesi Fatih Altaylı bugünkü yazısında; "Çinliler, Dursun Özbek'i transfer edecek kadar salak değil" dedi.

8 Volkan Şen'i Karavayev bitirdi Karavayev'in transfer edilmesinin ardından kendini göstermek için hazır olmadığı halde sahaya çıkan Volkan Şen, hırsının kurbanı oldu.

9 Galatasaray'dan Vida atağı Stoper arayışlarını sürdüren G.Saray yönetimi, bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen Vida’yı transfer etmek için girişimlere başladı.