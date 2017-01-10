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Yasin Öztekin bir kez daha affedildi

Galatasaray'ın süresiz olarak kadro dışı kalan Yasin Öztekin, bir kez daha affedildi.

Yasin Öztekin bir kez daha affedildi
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Galatasaray'da Yasin Öztekin takıma dahil oluyor.

TUZLA MAÇI SONRASI KADRO DIŞI KALMIŞTI

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart ve disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan futbolcu, takıma dahil olacak.

KONYASPOR MAÇINDAN SONRA DAHİL OLACAK

Kırmızı kart cezalısı olduğu için Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Yasin Öztekin, Konyaspor maçının ardından takıma dahil olacak. Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 19 resmi maça çıkan Öztekin, attığı 8 gole Galatasaray'ın en skorer ismi oldu. Yasin, bu maçlarda 1 de asist yaptı.

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