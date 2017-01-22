Yasin Öztekin: Cüneyt Çakır bana el var mı diye sordu

Galatasaray’da, Karabük maçının en çok konuşulan isimlerinden Yasin Öztekin, 90 dakika sonunda Cüneyt Çakır ile yaşadığı o anları anlattı.

İşte Yasin Öztekin'in açıklamaları;

Zor bir deplasmanda mücadele ettiklerini belirten Yasin, “Maçın kontrolü bizdeydi. Karabük çok gelemedi kalemize ama işte yenildik. Bulduklarımızı değerlendirsek farklı olurdu ama ne yazık ki değerlendiremedik. Çok kötü bir kayıp. Bunu telafi etmemiz lazım. Bugün kötü oynamadık aslında ama skora yansıtamadık.”

CÜNEYT HOCA SORDU, “YOK” DEDİM

Attığı gol sonrası Cüneyt Çakır ile yaşadığı diyalogla ilgili de Yasin, “Orada arkadaşlar tabii ki elime değdiğini söylediler topum ama omzuma değdi. Benim için rahattı. El olsa gider hakeme söylerdim. Emindim. Olsaydı derdim ama olmadığı için demedim. Cüneyt Hoca sordu, “Yok, el yok hocam” dedim” diye konuştu.