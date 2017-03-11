1 Yasin Öztekin de İspanya'ya gidiyor Maaşına zam alamayan ve menajeri Ahmet Bulut ile görüşen Yasin Öztekin'in, Emre Çolak gibi İspanya'ya gidebileceği öğrenildi.

2 Van der Wiel golden sonra tepki vermedi Fenerbahçe'de yılda 2.2 milyon Euro kazanan Hollandalı futbolcunun umursamaz tavırları sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı.

3 Burak Yılmaz yine attı - İZLE Burak Yılmaz, Çin Süper Ligi'nin 2. haftasında oynanan maçta Guizhou Zhicheng filelerini de havalandırmayı başardı.

4 Aziz Yıldırım'ın da benzeri var ABD'de Cumhuriyetçi Parti lideri senatör Mitch McConnell, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a benzerliğiyle dikkat çekiyor...

5 Rıdvan Dilmen: Advocaat'ın yerine Aykut gelir Rıdvan Dilmen, Advocaat'ın sezon sonunda gideceğini, yerine ise Aykut Kocaman'ın getirileceğini iddia etti.

6 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'nin son durumu Türkiye, ülkeler sıralamasında 10'uncu sıradaki yerini kaybetmemesi durumunda Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt olarak katılabilecek

7 Mehmet Topal'dan 'el' isyanı Osmanlıspor maçında topu elle kontrol ettiği için eleştirilen Mehmet Topal, ''Bu tür goller çok oldu ama hiç bu kadar konuşulmadı'' dedi.

8 Sinir krizi geçiren Motta hastaneye yatırıldı Antalyaspor forması giyen Motta'nın ailevi sorunları nedeniyle sinir krizi geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

9 Lens Ozan Tufan'ı fırçaladı F.Bahçe'de bu sezonun en iyi futbolcusu olan Lens'in Alanyaspor maçında Ozan Tufan'a gösterdiği tepki taraftarlar tarafından destek buldu.