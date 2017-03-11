Yasin Öztekin de İspanya'ya gidiyor

Etkili futboluna karşın yönetimden istediği zammı koparamayan Yasin'e menajeri Ahmet Bulut'un "Hakkını alacağım" dediği ve vakit kaybeden, yönetimle temas kurduğu belirtildi.
İSPANYA'YA GİDECEK
Tecrübeli oyuncunun, ücretine zam yapılmaması halinde Emre Çolak gibi İspanya'ya transfer olacağı öğrenildi.
Ahmet Bulut'un şimdiden Yasin'e İspanya'da kulüp arayışına başladığı bildirildi.
Yasin, 1.1 milyon euro'luk ücretinin 2 milyon Euro'ya çıkarılmasını istiyor...
TOLGA BİLE 2 MİLYON EURO ALIYOR
Başta Tolga Ciğerci olmak üzere kendisinden daha az katkı yapan bazı futbolcuların 2 milyon Euro'nun üzerinde maaş alması yıldız futbolcuyu oldukça rahatsız ediyor.