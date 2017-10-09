Yasin Öztekin Galatasaray'dan ayrılıyor

Geçtiğimiz iki sezonda takımın en önemli hücum silahlarından biri olmasına rağmen bu sezon yedek kulübesinden çıkamayan Yasin Öztekin, sarı-kırmızılı ekipten ayrılıyor.

ALMANYA'DAN TEKLİFLER VAR

Milli futbolcuya menajeri aracılığıyla Almanya'dan iki kulübün resmi teklif yaptığı öğrenildi. Yasin de yeniden Bundesliga'ya dönmek istiyor.

Tecrübeli ismin ayrılık kararını Cenk Ergün ve Igor Tudor'a da ilettiği belirtiliyor. Tudor'un Yasin'le ilgili yönetime; "Burada durmak istemeyen kimseyi takımda tutamam" dediği ifade edildi.

Yönetim de daha önce zam krizi yaşadığı Yasin Öztekin'le yolları ayırmaya sıcak bakıyor. Menajeri vasıtasıyla Yasin'e teklif yapan Alman kulüplerinin yakın zamanda Galatasaray'a da tekliflerini iletmesi bekleniyor.

Feghouli transferi ve Rodrigues'in yüksek formu sonrası bu sezon ligde hiç 11'de oynayamayan Yasin, zaman zaman son dakikalarda şans buluyor. Tecrübeli futbolcunun bu sezon gol ya da asisti yok.