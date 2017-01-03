Yasin Öztekin satılıyor

Sarı-kırmızılıların, kupada Tuzlaspor'a 3-2 kaybettiği maçta sarı kartı varken rakibin bileğine basan ve oyundan atılan Yasin Öztekin'in cezası belli oldu: Süresiz kadro dışı.

NAZİFOĞLU DA DOĞRULADI

Lig yarışı devam ederken Adanaspor karşılaşmasında oyundan alınınca formasını çıkarıp yere attığı için kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki futbolcunun bileti Tuzlaspor mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sonrası resmen kesildi.

Dün öğlen saatlerinde gündeme bomba gibi düşen haberi Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu da doğruladı.

KAZAN'DAN 4 MİLYON EURO

Bir sezon içinde 2. kez kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'in yönetim tarafından bu kez affedilmesi beklenmiyor.

Sarı-kırmızılı idareciler, Azerbaycan, Çin, Rusya ve ABD kulüplerinden tekliflerin geldiği 29 yaşındaki futbolcuyu satmayı planlıyor. Gökdeniz'in oynadığı Rubin Kazan'ın 4 milyon Euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.



Süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin ise konuyla alakalı sessizliğini koruyor. Ancak kesin olan şu ki Galatasaray sezonun ilk yarısında 7 kez ağları sarsarak Eren Derdiyok ile birlikte takımın en skorer ismi olan Yasin'den Süper Lig'in ikinci devresinde yararlanamayacak.