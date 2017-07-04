Yasin Öztekin sözleşme istiyor: Kafam rahat olmalı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin basın toplantısı düzenledi.

Önlerinde zor bir maç olduğunu ve çalışmalarının iyi gittiğini ifade eden Yasin şöyle konuştu.

YENİ SÖZLEŞME İSTEDİ

Bu sene 4. senem ben küçükken de hayalini kurduğum takıma gelmek istedim ve buraya 4 sene önce geldim. Her maçta da elimden geleni yapmaya çalıştım. Çok sayıda maça çıktım ve büyük katkı sağladım. Ben Galatasaraylıyım. Kulübüm burada kalmamı isterse ben de kalırım. Zam olayları Türkiye'de çok konuşuluyor Ben de tabi iki kendimi düşünüyorum. Sonuçta 1 sene sözleşmem var. Benim de kafamın rahat olması için bu konulara nokta koymak lazım. Burada mutluyum ve inşallah futbolu burada bırakırım.

TAKIM OLMAMIZ GEREKİYOR

Profesyonel oyuncularız biz takıma geldiğin zaman da belli, gideceğin zaman da belli. Podolski, Bruma geçen sene iyi oynadılar ama şampiyon olduk mu, olamadık. En önemlisi takım olmak. Bana gelince de ilk sene topla çok buluştum bu sene de üstüne koyarak daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Yeni transferlerin kaliteleri belli daha iki idmana çıktık beraber. İnşallah Galatasaray'a faydaları olur.