Yasin Öztekin: Tudor bana at gibisin dedi

Antalyaspor-Galatasaray maçında sarı kırmızılıların en çok sprint atan oyuncusu olan Yasin Öztekin, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Yasin Öztekin'in sözleri:

SİSTEME ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

"Futbolda tesadüflere inanırım. Geçen hafta Beşiktaş'a karşı 3 puan almak istiyorduk. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Yeni sistemle ikinci maçımızdı. Şanssız puanlar kaybettik. Yeni hoca, yeni sistem. Adapte olmak lazım. O yüzden kazandığımız için mutluyum."

HOCA BANA AT GİBİSİN DEDİ

"Son 2 maçta Beşiktaş'a karşı da oynamıştım. Kendimi iyi hissediyorum. Daha çok koşmam lazım. Ofansta olduğumuz zaman ofansta, savunmada olduğumuz zaman savunmada olmam lazım. Kendimi daha da geliştirmem lazım. Hoca "At gibi koşuyorsun" dedi, ben de "Koşarım" dedim. (10.970 metre koştuğunu öğrendikten sonra) Az koşmuşum bugün ama olsun. Bazen az koşarak da yenersin."