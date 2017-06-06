Yasin Öztekin: Yalandan çalışmakla şampiyon olunmaz

Galatasaraylı Yasin Öztekin, Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e özel açıklamalar yaptı.

BAŞTAN SONA İYİ ÇALIŞMAK LAZIM

Sezon içerisinde yanlış yaplan şeyleri açıklayan Yasin Öztekin "Bu sene Avrupa kupalarında oynamamak bizi üzdü... Sezona aslında iyi başlamıştık. İyi çalıştık. Ancak 34 maçlık maratonda ilk başta iyi oynayıp sonradan bozunca sıkıntı yaşanıyor. O yüzden genel anlamda çok rahat değildik. Hoca değişikliği oldu. Dünyanın neresinde olursa olsun hoca değişikliğiyle gelen yeni sistem takımları bazen geriye itiyor. Bu yıl tabii ki hedefimize ulaşamadık, daha iyi olmamız lazımdı... Şampiyonluk için her maçı kazanmak sadece başta değil sonda da iyi oynamak lazım." dedi.

YALANDAN ÇALIŞMAKLA ŞAMPİYON OLMAZ

Gelecek sezon hedefinin şampiyonluk olduğunun ve bu hedef için daha fazla çalışmalarının gerektiğini berliten tecrübeli oyuncu " Tabii ki şampiyonluk... İlk yıl şampiyon oldum ve o heves hala içimde. Zaten Galatasaray’da şampiyonluktan başka bir hedef olamaz, onun için de çok çalışmak lazım. Yalandan çalışmayla şampiyon olunmuyor! İlk sene çok iyi çalışıp şampiyon olmuştuk. Gelecek sezon da aynı çalışmayla şampiyon olmak istiyoruz. Avrupa’da da bazı şeyleri başarmamız lazım sonuçta biz Galatasaray’ız." şeklinde konuştu.