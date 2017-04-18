Yasin Öztekin'e zam

1 Simeone'nin istediği Beşiktaşlı Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone, Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup'un transfer edilmesini istedi.

2 Abdurrahim Albayrak: Başkan olursam Tudor'u kovarım G.Saray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak sarı-kırmızılı kulübe başkan adaylığı ve Tudor'un geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

3 Tudor ile Sneijder derbi öncesi barıştı Hafta sonu ezeli rakibi Fenerbahçe'i ağırlayacak olan Galatasaray'da araları açık olan Tudor ile Sneijder'in buzları erittiği öğrenildi.

4 Baba-oğul futbolcular Türkiye'den de isimlerin olduğu dünyanın en popüler baba-oğul futbolcuları..

5 Fenerbahçe'de 2 futbolcu hariç hepsi satılık Fenerbahçe yönetiminin, Volkan Demirel ve Mehmet Topal haricindeki bütün futbolcuları teklif gelmesi halinde satabileceği öğrenildi.

6 Hakemi dudağından öpen başkan futboldan men edildi Tunus'ta CS Sfaxien ile Rail Club takımları arasında oynanan maçta karşılaşmanın hakemini dudağından öpen başkan futboldan men edildi.

7 Şenol Güneş'ten Lyon maçında örnek davranış Lyon-Beşiktaş maçında performansıyla herkesin beğenisini kazanan hakem Lahoz, maç öncesindeki davranışından dolayı Güneş'e hayran kaldı.

8 Yönetimden Tudor'a De Jong'u oynatma talimatı Galatasaray yönetimi Tudor'dan, 3 maç daha oynaması durumunda 1 milyon TL daha kazanacak olan De Jong'u oynatmamasını istedi.

9 100 kiloluk forvet sözleşme yeniledi 100 kiloluk ünlü futbolcu Adebayo Akinfenwa, kulübü Wycombe Wanderers'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.