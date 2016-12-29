Yasin ve Chedjou Konyaspor maçında yok

Galatasaray 'ın Tuzlaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı mücadele gergin dakikalara sahne olurken, sarı-kırmızılılar mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Galatasaray'da Aurelien Chedjou 56. dakikada doğrudan, Yasin Öztekin ise 61. dakikada 2. sarı kartını görerek kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

KONYA MAÇINDA OYNAYAMAYACAKLAR

Kırmızı kart gördüğü için otomatik 1 maç ceza alan iki oyuncu da, bir sonraki müsabakada cezalı duruma düştü.

Aurelien Chedjou (muhtemelen Afrika Kupası'na gidecek) ve Yasin Öztekin ile birlikte lig maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Bruma da, aranın ardından 2. yarının ilk maçı olan Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

İşte futbolcu disiplin talimatının ilgili maddesi:







