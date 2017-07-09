Yasmani Escobar Londra'da üçüncü

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yıldız futbolcu Sneijder'i takımdan göndermek için yöntem değiştirdi.

3

Beşiktaş Demba Ba'yı kadroda tutacak

Beşiktaş, forvet hattına bir transfer yapamazsa yoluna Senagalli golcü Demba Ba ile devam edecek.