Yaya Toure haftalık 2 milyon lirayı reddetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen 33 yaşındaki Yaya Toure'nin, bir Çin kulübü tarafından kendisine yaptığı haftalık 430 bin sterlin(2 milyon lira) tutarındaki teklifi kabul etmediği belirtildi.

İNGİLİZ BASINI YAZDI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Çin Süper Ligi'nde yer alan bir takım, ara transfer döneminde Toure'yi kadrosuna katmak amacıyla futbolcuya haftalık 430 bin sterlin (2 milyon lira) teklifte bulundu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fildişi Sahilli futbolcunun, Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'dan takımda kalacağına ilişkin garanti almamasına rağmen teklifi geri çevirdiği belirtildi.

10 MAÇTA 3 GOL

Guardiola ile yaşadığı sorunun ardından sezon başında kadro dışı bırakılan Toure, İspanyol teknik adamdan özür dilemesinin ardından yeniden kadroya alınmıştı. Manchester City'nin son 10 lig maçında forma şansı bulan 33 yaşındaki futbolcu, 3 gole imza attı.