Yaya Toure Manchester Cıty'den ayrılıyor

2010'dan bu yana Manchester City forması giyen Yaya Toure'nin kulübüyle sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.
TAKIMDAN AYRILACAK
33 yaşındaki futbolcunun menajeri Dimitri Seluk, Premier Lig'de sezonun tamamlanmasıyla Toure'nin Manchester City'den ayrılacağını duyurdu.
BAŞKA KULÜPLERLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Fildişi Sahilli futbolcunun menajeri, Toure'yi kadrosuna katmak isteyen kulüplerle görüşmeye başladıklarını belirtti.
Dimitri Seluk, Yaya Toure'nin futbol hayatına Avrupa'da devam etmek istediğini, İspanya ve İtalya'dan bazı takımların kendisiyle temasa geçtiğini söyledi.