Yeni Henry için 80 milyon Euro

Monaco'nun bu sezon futbol dünyasına armağan ettiği Kylian Mbappe, Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde.

PSG VE REAL MADRİD TAKİPTE

18 yaşındaki Mbappe ile Real Madrid ile Paris Saint-Germain yakından ilgileniyor. Geleceğin Thierry Henry’si olarak gösterilen Mbappe için, Paris ekibi kesenin ağzını sonuna kadar açtı...

Le Parisien gazetesine göre Paris Saint-Germain, sezon sonunda 80 milyon Euro’luk bir teklifle Monaco'nun kapısını çalacak. Real Madrid'in de, Benzema'nın halef olarak gördüğü genç oyuncu ile yakından ilgilendiği biliniyor. Kariyerinde ilk kez Fransa Milli Takımına çağrılan mbappe, son 10 maçta 12 kez fileleri havalandırdı.

Mbappe, takımı Monaco'nun, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'i elemesinde de başrollerden birini oynamıştı.