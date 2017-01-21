Yeni lider Yeni Malatyaspor

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yendi. Evkur Yeni Malatyaspor bu skorla puanını 34 yaptı ve zirveye oturdu. Mersin İdmunyurdu ise 10 puan ile son sırada yer aldı.

LİDER YENİ MALATYA

Malatya İnönnü Stadı'nda oynanan mücadele sonucunda puanını 34 yapan Yeni Malatyaspor maç fazlasıyla Eskişehirspor'un üstünde lider duruma geçti.

MERSİN İDMANYURDU SON SIRADA

Teknik direktör Yusuf Şimşek'in istifasını 2 gün önce istifasını sunarak başından ayrıldığı Mersin İdmanyurdu ise ligin son sırasında, 18 maçta 10 puanla bulunuyor.