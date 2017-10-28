Yeni Malatyaspor Başkent'ten 3 puanla döndü

Süper Lig 10. haftasında Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

İLK YARIDA GOL OLMADI

Ankara'daki mücadelenin ilk 45 dakikasında taraflar eşitliği bozamadı.

BOUTAİB GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıya daha istekli başlayan Malatyaspor 68. dakikada öne geçmeyi başardı. Sadio Diallo'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Adem Büyük, Sergei Politevich'i ekarte ederek son çizgiden pasını içeri gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Khalid Boutaib'in sol ayağıyla topun gelişine kaleye gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

KIRMIZI KART

1-0'dan sonra moral olarak da çöken Gençlerbirliği 76'da 10 kişi kaldı.

Sol kanatta Uğur Çiftçi ile Issam Chebake arasında yaşanan pozisyon sonrasında yaşanan karambolde, Zeki Yavru ile Sadık Çiftpınar arasında yaşanan gerginlik sonrasında hakem Hüseyin Göçek, Zeki Yavru'yu doğrudan kırmızı kartla Sadık Çiftpınar'ı da sarı kartla cezalandırdı.