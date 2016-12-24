Yeni Malatyaspor Bolu'yu 5 golle geçti

TFF 1. Lig'deki kritik maçta Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Boluspor'u 5-1 ile geçti. Ligde 5 maç sonra kazanan konuk ekipte 3 gol atan Eren Tozlu yıldızlaştı.
YENİ MALATYA 5 ATTI
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10, 18, 41'de Eren Tozlu, 25'te İrfan Başaran, 71'de Mickael Pereira kaydetti.
BOLU 90'DA 10 KİŞİ KALDI
14'te Boluspor'un tek sayısını kaydeden Mamadou Diarra, 90'da kırmızı kart gördü.
Ligde 5 maç (3 yenilgi, 2 beraberlik) sonra kazanan İrfan Buz'un öğrencileri, puanını 30'a yükseltti.
Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Boluspor ise 26 puanda kaldı.