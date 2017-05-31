Yeni Malatyaspor Bülent Kormaz'la anlaşıyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Siyahlı ekipte teknik direktör İrfan Buz, koltuğunu Bülent Korkmaz'a devrediyor.

İRFAN BUZ BAŞKA TAKIMA GİDECEK

TFF 1. Lig'de 'imkansız' denileni başarıp, takımını Süper Lig'e çıkaran İrfan Buz'un Yeni Malatyaspor'dan ayrıldı. Deneyim hocanın yoluna bir başka Süper Lig ekibinden devam etmesi bekleniyor.

YÖNETİM AÇIKLAYACAK

İrfan Buz'dan boşalan koltuğa bir süredir boşta olan Bülent Korkmaz'ın oturması bekleniyor. Yeni Malatyaspor yönetiminin kulüpteki görev değişimi ile ilgili olarak kısa bir süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor geride kalan sezonda TFF 1. Lig'i 61 puanla ikinci sırada bitirmişti. Sarı-Siyahlı ekip, şampiyon Sivasspor'un 1 puan gerisinde kalarak Süper Lig'e doğrudan katılma hakkı kazanmıştı.