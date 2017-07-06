Yeni Malatyaspor iki transfer birden yaptı

Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferleri Issam Chebake ile Khalid Boutaibi resmi sözleşmeye imza attı.

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Malatyaspor'un Fransa Strasbourg takımından transfer ettiği Milli Takım oyuncusu Khalid Boutaib ile iki yıllık anlaşma imzalanmıştı. Sarı-siyahlılar, Le Havre forması giyen sağ bek Issam Chebake ile prensip anlaşmasına vardı ve Chebake ile de iki yıllık sözleşme imzaladı.

İki oyuncunun da menajerliğini yapan Murat Ardıçlık, "İki futbolcumuz da geçtiğimiz sezon iyi performans gösterdi. Fransa'dan bazı kulüpler ile de görüştük ancak oyuncularımızın ailelerinin ve kendilerinin tercihlerini Türkiye'den yana kullanması transferde etkili oldu" dedi.