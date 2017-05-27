Yeni Malatyaspor Koray Günter'i istiyor

Malatyaspor’da 11 yıl aradan sonra Süper Lig sevinci yaşanırken, kadro çalışmaları hemen başladı. Teknik direktör İrfan Buz ile yola devam etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, forvete Trabzonspor’dan Muhammet Demir’i almak istiyor.
SAVUNMAYA KORAY DÜŞÜNÜLÜYOR
Sezonu kiralık olarak Gaziantep’te geçiren genç santrforla görüşmelere başlandı. Savunmaya düşünülen isim de yine büyük kulüpten: Koray Günter. Çapraz bağları koptuğu için forma giyemeyen Koray Günter tamamen iyileşti.
Malatyaspor, Galatasaray’da kalması zor gözüken 22 yaşındaki gurbetçi savunmacıyı kiralamayı planlıyor. 1.85 boyundaki Koray, 2014’ün Ocak ayında 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund’tan Galatasaray’a gelmişti.